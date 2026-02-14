14 Fevral 2026
A Seriyasında “İtaliya derbisi” və Neapodakı döyüşün həyəcanı - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

14 Fevral 2026 16:20
Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 25-ci tura start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyununda “Milan” autsayderlərdən olan “Piza” üzərində çətin qələbə qazandıqdan (2:1) sonra turnir cədvəlinin yuxarı hissəsində vəziyyət belədir: lider “İnter”dir (58 xal), onun ardınca “Milan” (53) və “Napoli” (49) gəlir. Daha sonra “Yuventus” və “Roma” qərarlaşıb – hərəsi 46 xal toplayıb. Bu isə o deməkdir ki, birbaşa rəqiblərin görüşlərində istənilən xal itkisi top-4 uğrunda mübarizədə balansı kəskin dəyişə bilər.

“İnter” – “Yuventus” (14 fevral)

Turun mərkəzi oyunu - həm klassik, həm də prinsipial qarşıdurmadır və bu duel “İtaliya derbisi” adlanır. Komandalar indiyədək bütün turnirlər çərçivəsində 254 rəsmi oyun keçiriblər: bunların 114-də turinlilər, 78-də milanlılar qalib gəlib, 62 görüş isə heç-heçə başa çatıb.

Nüfuz məsələsindən əlavə, qarşıdakı matç turnir baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır: “İnter” liderliyini qoruyur, “Yuventus” isə təqibçilər qrupunda mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışır. Bununla belə, komandaları cədvəldə 12 xal ayırır (58-ə qarşı 46).

Hazırkı forma baxımından meydan sahibləri görüşə inamla yaxınlaşır: ötən turda “İnter” “Sassuolo”nu 5:0 hesabı ilə darmadağın edərək zirvədəki mövqeyini daha da möhkəmləndirib. “Yuventus” isə həmin həftə “Latsio” ilə oyunda qələbəni əldən verib – turinlilər əlavə olunmuş vaxtda Pyer Kalyulunun qolu sayəsində 2:2 hesablı heç-heçəyə nail olublar.

Əlavə kontekst kimi ilk dövrədəki qarşılaşma da diqqət çəkir: sentyabrda “Yuventus” mövsümün ən parlaq oyunlarından birində “İnter”i 4:3 hesabı ilə məğlub etmişdi. Yeni “İtaliya derbisi” ərəfəsində milanlıların baş məşqçisi Kristian Kivu ayrıca vurğulayıb ki, rəqib Luçano Spallettinin gəlişindən sonra xeyli güclənib və belə oyunlarda balans və psixoloji sabitlik mühüm rol oynayır. Kivu həmçinin Nikolo Barella və Hakan Çalhanoğlunun artıq problemsiz məşq etdiyini və komandaya kömək edə biləcəyini təsdiqləyib.

“Napoli” - “Roma” (15 fevral)

Turun ikinci top-matçı yuxarı pillələrdə qərarlaşan iki klub üçün ambisiyaların sınağıdır. “Napoli” 49 xalla üçüncü yerdədir və Milan klublarına təzyiqi davam etdirir, “Roma” isə 46 xalla “Yuventus”la dördüncü pilləni bölüşür.

Antonio Kontenin komandası son turda “Cenoa” üzərində dramatik 3:2 hesablı qələbə qazanıb: həlledici qol əlavə olunmuş vaxtda penaltidən vurulub. “Napoli” matçı Juan Jezusun qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulmasından sonra azlıqda başa vurub, Skott Maktominey isə zədə səbəbindən əvəzlənib.

“Roma” səfərə yüksək əhval-ruhiyyə ilə yollanır: romalılar son oyunda “Kalyari”ni 2:0 hesabı ilə məğlub ediblər. Can Piero Qasperini görüşdən sonra bildirib ki, komanda uğursuzluqlara tez reaksiya verməyi bacarır və məğlubiyyətlərdən sonra hər zaman geri qayıdır.

A Seriyasının 25-ci turunun digər oyunları:

13 fevral

“Piza” – “Milan” 1:2

“Como” – “Fiorentina”

“Latsio” – “Atalanta”

15 fevral

“Udineze” – “Sassuolo”

“Kremoneze” – “Cenoa”

“Parma” – “Verona”

“Torino” – “Bolonya”

16 fevral

“Kalyari” – “Leççe”

14 fevral 2026-cı il tarixinə A Seriyasının turnir cədvəli:

“İnter” – 58

“Milan” – 53

“Napoli” – 49

“Yuventus” – 46

“Roma” – 46

“Como” – 41

“Atalanta” – 39

“Latsio” – 33

“Udineze” – 32

“Bolonya” – 30

“Sassuolo” – 29

“Kalyari” – 28

“Torino” – 27

“Parma” – 26

“Kremoneze” – 23

“Cenoa” – 23

“Leççe” – 21

“Fiorentina” – 18

“Piza” – 15

“Verona” – 15

İdman.Biz
