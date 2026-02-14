14 Fevral 2026
Qurban Qurbanov: “Qələbəyə görə futbolçularıma təşəkkür edirəm”

14 Fevral 2026 17:20
“Qarabağ” Misli Premyer Liqasının 20-ci turunda “İmişli” ilə matçda (1:0) vacib qələbə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Ağdam klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

“Çox vacib qələbə münasibətilə futbolçularıma təşəkkür edirəm. Eyni zamanda bura gələn azarkeşlərimizə və bütün qubalılara təşəkkür edirəm. Yerli tamaşaçılar komandamızı çox gözəl qarşıladılar və bizə azarkeşlik edirdilər. Hər birinə minnətdarlığımı bildirir, rəqib komandaya uğurlar arzulayıram”.

