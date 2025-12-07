7 Dekabr 2025
AZ

Cerard “Liverpul” üçün fövqəladə variant kimi gündəmdə

Futbol
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 10:17
15
Cerard “Liverpul” üçün fövqəladə variant kimi gündəmdə

İngiltərənin “Liverpul” klubunda vəziyyət gərgin olaraq qalır və Arne Slotun mümkün istefası fonunda rəhbərliyin müvəqqəti baş məşqçi postu üçün Stiven Cerrardı əsas namizədlərdən biri kimi ciddi şəkildə qiymətləndirdiyi bildirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Liverpul” üzrə insayder kimi tanınan və Ceymi Karrager tərəfindən də yaxından izlənilən Deyv Okop məlumat yayıb.

Məlumata görə, klub Slotun vəzifədən uzaqlaşdırılması halında mövsümün sonunadək komandanı məhz Cerrarda etibar etməyi real variant kimi masaya qoyub.

Qeyd edək ki, Stiven Cerrard uzun illər “Liverpul”un kapitanı olub və klub tarixinin ən simvolik fiqurlarından biri sayılır. Onun mümkün dönüşü “Enfild” ictimaiyyətində ciddi rezonans doğura bilər.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Şamaxı”nı qəbul edəcək
09:45
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” “Şamaxı”nı qəbul edəcək

Yevlax təmsilçisi 5 xalla turnir cədvəlində sonuncu pillədədir
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
09:27
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
UFC döyüşçüsü “Liverpul” barədə: “Evdə Niderland klubuna uduzmaq eşidilməmiş hadisədir”
08:18
Futbol

UFC döyüşçüsü “Liverpul” barədə: “Evdə Niderland klubuna uduzmaq eşidilməmiş hadisədir”

“Liverpul” hazırda turnir cədvəlində 12-ci yerdədir
Dyökereş “Aston Villa”ya məğlubiyyətdən sonra: “Oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”
05:12
Dünya futbolu

Dyökereş “Aston Villa”ya məğlubiyyətdən sonra: “Oyunumuzu bir az yaxşılaşdırmalıyıq”

“Arsenal” 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Messi 48-ci kubokunu qazanıb
04:09
Dünya futbolu

Messi 48-ci kubokunu qazanıb

Messi 2023-cü ildən “İnter Mayami”də oynayır
“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb

Ən çox oxunanlar

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır