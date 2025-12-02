İspaniya Superkubokunda məşq: “Barselona” və “Real” rəqibləri ilə üç tur əvvəldən qarşılaşacaqlar - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

İspaniya La Liqasında qeyri-adi vəziyyət yaranıb: çempionatın təqvimi rəsmi olaraq XV turda olsa da, XIX turun iki oyunu indidən keçiriləcək.
İdman.Biz-in məlumatına görə, səbəb sadədir - “Barselona”, “Atletiko”, “Atletik” və Madrid “Real”ı yanvar ayında İspaniya Superkubokunda iştirak edəcək, buna görə də həmin komandaların oyunları əvvəlcədən təqvimdən ayrılıb.
Bu, qarşıdakı görüşləri xüsusi maraqlı edir: onlar indidən turnir cədvəlinə təsir göstərir, halbuki yanvara qədər komandaların durumu tamamilə dəyişmiş olacaq. Bu matçlar eyni zamanda Superkubok ərəfəsində bir növ “məşq” kimi də qiymətləndirilə bilər.
“Barselona” - “Atletiko” (2 dekabr, Bakı vaxtı ilə 23:59)
XIV turdan sonra “Barselona” 34 xalla liderliyə yüksəlib və “Real”ın xal itkisi ilə fürsətdən yararlanıb. “Atletiko” 31 xalla dördüncü pillədədir. Kataloniyalıların ciddi kadr problemi var: ter Ştegen, Arauxo, Qavi və Fermin Lopes zədəlidir - bu, həm müdafiəyə, həm də yarımmüdafiəyə ciddi təsir göstərib. “Atletiko”da Markos Lorente oynaya bilməyəcək, Robin Le Normanın iştirakı isə sual altındadır.
Hansi Flik mətbuat konfransında komandanın oyununda eniş-yoxuşların olduğunu etiraf edib və xüsusilə müdafiədə sabitlik əldə etməyin vacibliyini vurğulayıb. O, qarşıdakı qarşılaşmanı liderliyi möhkəmləndirmək üçün şans adlandırıb.
Dieqo Simeone isə əksinə, “Barselona”ya çoxlu təriflər yağdırıb, komandanın “inanılmaz hücumu”nu və güclü fərdi keyfiyyətlərini xüsusi qeyd edib. Eyni zamanda o vurğulayıb ki, “Atletiko” yaxşı formadadır və “oyunu özünə sərf edən məcraya yönəltməyə” çalışacaq.
“Atletik” - “Real” (3 dekabr, 22:00, Bakı vaxtı ilə)
Ötən həftəsonu Xabi Alonsonun komandası autsayderlərdən biri olan “Jirona” ilə heç-heçə oynayaraq (1:1) liderliyi əldən verdi. Bu, madridlilərin ardıcıl üçüncü heç-heçəsidir və komandanın ideal formada olmadığını göstərir. “Qarabağ”ın keçmiş rəqibi “Atletik” 20 xalla səkkizinci yerdədir və istənilən grandla rəqabət apara biləcək gücdədir.
Basklarda heyətlə bağlı yaxşı xəbərlər var: Qalarrreta və Laport oyuna hazırdır, Yurinin durumu isə qeyri-müəyyəndir.
“Real”da da müdafiə xətti tədricən bərpa olunur - Rudiger və Militao məşqlərə qayıdıb. Bununla belə, İspaniya mediası komandanın hələ də heyət dərinliyi problemi yaşadığını bildirir. Bu isə sıx oyun qrafiki və ardıcıl səfərlər fonunda daha da hiss olunur.
Xabi Alonso komandanın vahid məqsəddə olduğunu vurğulayır və mövsümün sonuna qədər bütün titullar uğrunda mübarizə aparmaq niyyətində olduqlarını bildirir. “Jirona” ilə oyundan sonra o etiraf edib ki, “Real” epizodların realizasiyasında dəqiqlik çatışmazlığı yaşayıb və komandanın yenidən qələbə seriyasına qayıtmasının vacibliyini qeyd edib.
Teymur Tuşiyev