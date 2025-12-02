2 Dekabr 2025
VAR-ın səlahiyyətlərinin artırılması gözlənilir

2 Dekabr 2025 13:09
VAR-a 2026-cı il dünya çempionatında yanlış təyin olunan künc zərbələrinə və ikinci sarı vərəqələrə müdaxilə etməyə icazə verilə bilər. Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası‎(FIFA) 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında VAR-a əlavə səlahiyyətlərin verilməsinə imkan yaradacaq xüsusi icazə alacaq.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, FIFA-nın yüksəkvəzifəli rəsmiləri israr edirlər ki, VAR künc zərbəsinin düzgün təyin olunmadığı hallara müdaxilə edə bilsin.

Onlar həmçinin hakimlərin ikinci sarı vərəqələri izləyib futbolçunun meydandan qovulmasının düzgünlüyünü yoxlamaq hüququna malik olmasını istəyirlər.

Qurumun rəsmiləri dünya çempionatında hakim qərarlarının maksimum dəqiqliklə verilməsini arzulayırlar.

Bundan əlavə, hazırda keçirilən Ərəb Dövlətləri Kubokunda futbolçuların zədəni simulyasiya etməsinə qarşı yönəlmiş yeni qayda sınaqdan keçirilir.

Qətərdə keçirilən turnirdə zədə səbəbindən tibbi yardım alan futbolçu, əgər ona qarşı qaydanı pozan oyunçu sarı və ya qırmızı vərəqə almayıbsa, iki dəqiqəlik meydanı tərk etməlidir.

