İspaniya La Liqası: “Barselona” London kabusunu unutmaq, “Real” isə liderliyi möhkəmləndirmək istəyir

Futbol üzrə İspaniya La Liqasında “Real” (Madrid) və “Barselona” arasında çempionluq yarışı davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, XIV tur çərçivəsində hər iki favorit autsayderlərlə qarşılaşacaq və nəzəri cəhətdən üç xal qazanmağa iddialıdır.
“Barselona” – “Alaves”
“Barselona” 31 xalla ikinci sırada qərarlaşıb və “Real”dan cəmi bir xal geri qalır. “Alaves” isə 15 xalla 14-cü yerdədir.
Tütün intriqası aydındır: Hansi Flikin komandası Çempionlar Liqasında “Çelsi”yə 0:3 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra sürətli reabilitasiya şansı əldə edib. Baş məşqçi vurğulayır ki, hazırda ən vacib məqsəd “Alaves”i məğlub etməkdir. Kataloniya klubunun heyətlə bağlı müsbət xəbərləri də var: Pedri meydana qayıtmağa hazırdır, Rafinya isə tam sağalıb. Bununla belə, Ronald Arauho mədə-bağırsaq virusu səbəbindən oyunu buraxacaq, bir neçə futbolçu isə hələ tam formada deyil.
“Jirona” – “Real” (Madrid)
Madrid “Real”ı Kataloniyaya lider kimi yollanır - 32 xal. “Jirona” isə 11 xalla liqanın düşmə zonasındadır və 18-ci pillədə qərarlaşıb.
Bu qarşılaşma Xabi Alonsonun komandası üçün psixoloji baxımdan da böyük önəm daşıyır: madridlilər çempionatda xal itirsələr də, Çempionlar Liqasında uğursuz seriyanı qırmağı bacardılar. Baş məşqçi müdafiə oyununu yaxşılaşdırmağın və komanda bütövlüyünü artırmağın vacibliyini qeyd edir. “Real”ın heyətində bir neçə müdafiəçinin qayıdışı gözlənilir, lakin Dani Karvaxal və David Alaba hələ də sıradan çıxıb. İspaniya mətbuatına görə, Tibo Kurtua artıq tam sağalıb.
La Liqanın XIV turunun oyunları
28 noyabr
“Xetafe” - “Elçe” – 1:0
29 noyabr
“Malyorka” - “Osasuna”
“Barselona” - “Alaves”
“Levante” - “Atletik”
“Atletiko” - “Ovyedo”
30 noyabr
“Real Sosyedad” - “Vilyarreal”
“Sevilya” - “Betis”
“Selta” - “Espanyol”
“Jirona” - “Real” (Madrid)
1 dekabr
“Rayo Valyekano” - “Valensiya”
14-cü turun şənbə oyunlarından əvvəl La Liqanın turnir cədvəli
“Real” (Madrid) – 32
“Barselona” – 31
“Vilyarreal” – 29
“Atletiko” – 28
“Betis” – 21
“Espanyol” – 21
“Xetafe” – 20
“Atletik” – 17
“Real Sosyedad” – 16
“Sevilya” – 16
“Selta” – 16
“Elçe” – 16
“Rayo Valyekano” – 16
“Alaves” – 15
“Valensiya” – 13
“Malyorka” – 12
“Osasuna” – 11
“Jirona” – 11
“Levante” – 9
“Ovyedo” – 9
Teymur Tuşiyev