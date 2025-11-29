29 Noyabr 2025
AZ

İspaniya La Liqası: “Barselona” London kabusunu unutmaq, “Real” isə liderliyi möhkəmləndirmək istəyir

Futbol
Təhlil
29 Noyabr 2025 16:30
42
İspaniya La Liqası: “Barselona” London kabusunu unutmaq, “Real” isə liderliyi möhkəmləndirmək istəyir

Futbol üzrə İspaniya La Liqasında “Real” (Madrid) və “Barselona” arasında çempionluq yarışı davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, XIV tur çərçivəsində hər iki favorit autsayderlərlə qarşılaşacaq və nəzəri cəhətdən üç xal qazanmağa iddialıdır.

“Barselona” – “Alaves”

“Barselona” 31 xalla ikinci sırada qərarlaşıb və “Real”dan cəmi bir xal geri qalır. “Alaves” isə 15 xalla 14-cü yerdədir.

Tütün intriqası aydındır: Hansi Flikin komandası Çempionlar Liqasında “Çelsi”yə 0:3 hesabı ilə məğlubiyyətdən sonra sürətli reabilitasiya şansı əldə edib. Baş məşqçi vurğulayır ki, hazırda ən vacib məqsəd “Alaves”i məğlub etməkdir. Kataloniya klubunun heyətlə bağlı müsbət xəbərləri də var: Pedri meydana qayıtmağa hazırdır, Rafinya isə tam sağalıb. Bununla belə, Ronald Arauho mədə-bağırsaq virusu səbəbindən oyunu buraxacaq, bir neçə futbolçu isə hələ tam formada deyil.

“Jirona” – “Real” (Madrid)

Madrid “Real”ı Kataloniyaya lider kimi yollanır - 32 xal. “Jirona” isə 11 xalla liqanın düşmə zonasındadır və 18-ci pillədə qərarlaşıb.

Bu qarşılaşma Xabi Alonsonun komandası üçün psixoloji baxımdan da böyük önəm daşıyır: madridlilər çempionatda xal itirsələr də, Çempionlar Liqasında uğursuz seriyanı qırmağı bacardılar. Baş məşqçi müdafiə oyununu yaxşılaşdırmağın və komanda bütövlüyünü artırmağın vacibliyini qeyd edir. “Real”ın heyətində bir neçə müdafiəçinin qayıdışı gözlənilir, lakin Dani Karvaxal və David Alaba hələ də sıradan çıxıb. İspaniya mətbuatına görə, Tibo Kurtua artıq tam sağalıb.

La Liqanın XIV turunun oyunları

28 noyabr

“Xetafe” - “Elçe” – 1:0

29 noyabr

“Malyorka” - “Osasuna”

“Barselona” - “Alaves”

“Levante” - “Atletik”

“Atletiko” - “Ovyedo”

30 noyabr

“Real Sosyedad” - “Vilyarreal”

“Sevilya” - “Betis”

“Selta” - “Espanyol”

“Jirona” - “Real” (Madrid)

1 dekabr

“Rayo Valyekano” - “Valensiya”

14-cü turun şənbə oyunlarından əvvəl La Liqanın turnir cədvəli

“Real” (Madrid) – 32

“Barselona” – 31

“Vilyarreal” – 29

“Atletiko” – 28

“Betis” – 21

“Espanyol” – 21

“Xetafe” – 20

“Atletik” – 17

“Real Sosyedad” – 16

“Sevilya” – 16

“Selta” – 16

“Elçe” – 16

“Rayo Valyekano” – 16

“Alaves” – 15

“Valensiya” – 13

“Malyorka” – 12

“Osasuna” – 11

“Jirona” – 11

“Levante” – 9

“Ovyedo” – 9

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Misli Premyer Liqası: “Qarabağ” “Karvan-Yevlax” oyunu start götürüb - CANLI
17:00
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Qarabağ” “Karvan-Yevlax” oyunu start götürüb - CANLI

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
"Zirə"nin legioneri: “Bilmədim o, mənimlə danışmaq istədi, yoxsa dalaşmaq” - VİDEO
16:50
Futbol

"Zirə"nin legioneri: “Bilmədim o, mənimlə danışmaq istədi, yoxsa dalaşmaq” - VİDEO

Fransalı yarımmüdafiəçi qarşılaşmanın sonunda rəqib hücumçu Olavale Onanunqa ilə yaşadığı insidenti şərh edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
İtaliya A Seriyası: “Olimpiko”da liderlik uğrunda döyüş
15:50
Futbol

İtaliya A Seriyası: “Olimpiko”da liderlik uğrunda döyüş

“Roma”nın qələbəsi onun zirvədə mövqeyini möhkəmləndirəcək, “Napoli”nin uğuru isə skudettonun taleyinə yenidən rəqabət qatacaq
Azərbaycanın U-19 millisi Şimali Makedoniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
15:45
Futbol

Azərbaycanın U-19 millisi Şimali Makedoniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

U-19 ilk matçında sloveniyalı həmyaşıdlarına 0:2 hesabı ilə uduzub
Ertem Şenerin “Qarabağ”ın İtaliyadakı oyununu şərh etməməsinin SƏBƏBİ
15:10
Futbol

Ertem Şenerin “Qarabağ”ın İtaliyadakı oyununu şərh etməməsinin SƏBƏBİ

Ertem Şenerin “Qarabağ”ın növbəti ev oyunlarındakı şərhlərində iştirak etməsi gözlənilir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
27 Noyabr 12:35
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz