24 Noyabr 2025
AZ

Rüstəm Əhmədzadə: “Hesab oyuna görə olmadı”

Futbol
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 14:20
86
“Uduzsaq da, yaxşı oynadıq. Komandamızın çıxışını bəyəndim. Həm də unutmaq olmaz ki, “Qarabağ”a qarşı oynayırdıq”.

Bu sözləri “Sumqayıt”ın və millinin futbolçusu Rüstəm Əhmədzadə Misli Premyer Liqasının XII turunda “Qarabağ”a 2:4 hesabı ilə uduzduqları oyun barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, nəticə tam da oyuna uyğun olmayıb: “Qarabağ” bizə qarşı demək olar ki, əsas, Çempionlar Liqasında oynadığı heyətin 80 faizi ilə oynayırdı. Bu komanda Çempionlar Liqasında oynayır və hansı nəticələr qazandığını hamımız gözəl bilirik. Ona görə də “Qarabağ”a qarşı sərgilədiyimiz oyunumuzdan razıyam. Lakin hesab edirəm ki, bir qədər nəticə oyuna görə olmadı”, - deyə qol.az-a açıqlamasında deyib.

25 yaşlı futbolçu qeyd edib ki, “Qarabağ” mövsümdə ikinci dəfə “Sumqayıt”a uduzmaq istəmirdi: “İlk dövrədəki məğlubiyyət “Qarabağ”ı motivasiya etmişdi. Oyuna həmişəkindən bir qədər də artıq köklənmişdilər. İstəmirdilər ki, bizə ikinci dəfə uduzsunlar. Bu da işimizi daha da çətinləşdirirdi. Çünki “Qarabağ” ın üzvləri həm fərdi, həm də komanda şəklində çox güclüdürlər”.

Əhmədzadə bu matça tam heyətlə hazırlaşa bilmədiklərini vurğulayıb: “Millidə olan futbolçularımız var idi. Hətta bəziləri düşərgəyə oyuna 1 gün qalmış qayıtmışdılar. Ona görə də bu matça tam heyətlə hazırlaşa bilməmişdik. Ümumilikdə çıxışımızdan razıyam. Bircə nəticə ürəyimizcə olmadı”.

İdman.Biz

