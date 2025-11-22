24 Noyabr 2025
Futbol
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 14:40
124
İtaliya A Seriyası: Milan derbisi və “Napoli”nin “Qarabağ”la qarşılaşma ərəfəsində sınağı - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO

İtaliyada milli komandaların oyunları üçün yaranmış fasilədən sonra ölkə çempionatı yenidən başlayır.

Bu gün və qarşıdakı iki gün ərzində A Seriyasının 12-ci turunun görüşləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turda əsas diqqət “İnter” - “Milan” derbisinə və “Napoli”nin evdə “Atalanta” ilə keçirəcəyi qarşılaşmaya yönələcək. Bu oyun Çempionlar Liqası baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki neapollular bir neçə gün sonra “Qarabağ”la qarşılaşacaqlar.

Milan derbisi: liderlik uğrunda mübarizə

Milan derbisi növbəti dəfə maksimum intriqalı anda baş tutur: “İnter” və “Milan” cədvəlin üst hissəsində qərarlaşıb və onları cəmi iki xal ayırır. Kristian Kivunun komandası güclü hücumu və liqanın ən yaxşı top fərqi sayəsində liderliyə yüksəlib. Lautaro Martines əla formada çıxış edir və artıq ardıcıl üçüncü dəfə qəhrəman titulunu qazanaraq derbi üzrə klub rekordlarına doğru irəliləyir.

Massimiliano Alleqrinin “Milan”ı da yaxşı temp yığıb: 11 oyundur məğlub olmurlar, lakin ardıcıl heç-heçələr komandanın zirvəyə çıxmasına mane olur. Xüsusilə “Parma” ilə görüş ağrılı keçib – “rossoneri” 2:0 öndə olmasına baxmayaraq üstünlüyü əldən verib. Alleqri isə inamla bildirir ki, komanda daha toparlanmış və stabil görünür, avrokuboklarda iştirak etməmələri isə əlavə hazırlıq imkanı yaradır.

Rabionun qayıdışı “Milan” üçün mühüm dəyişiklikdir. Fransız yarımmüdafiəçi “derbini xüsusi hisslə gözlədiyini” deyib və orta xəttə daha sərtlik gətirmək istədiyini bildirib. Leau da matçdan öncə “komandanın istənilən rəqiblə, xüsusilə qonşu ilə mübarizəyə hazır olduğunu” söyləməklə azarkeşlərin əhvalını qaldırıb.

“İnter”də isə vəziyyət daha çətindir: Dunfris və Darmian zədəlidir, Kivu alternativ axtarmağa məcburdur. 3-5-2 sxemi artıq sınaqdan keçib, amma cinahlar və mərkəzə düşən yük artır. Taktiki dəyişikliklər mümkündür.

“Napoli” - “Atalanta”: Kontenin imtahanı və “Qarabağ”la oyun ərəfəsi son sınaq

“Napoli” bu tura narahat vəziyyətdə gəlir. Antonio Kontenin komandası hazırda dördüncüdür, lakin oyun baxımından uğursuzluqlar davam edir: “Bolonya”ya 0:2 hesablı məğlubiyyət ambisiyalara ciddi zərbə vurub və mövsümdə artıq üçüncü itki olub. Komanda qol vurmaqda çətinlik çəkir, realizasiya aşağı düşüb. Kunte matçdan sonra sərt tənqidlər edərək bildirib ki, futbolçularda “ürək və aclıq çatmayıb”, həmçinin əlavə edib ki, “qalib mentaliteti hər bir oyunçuya hopmalıdır”.

Liderlərin zədələri vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. De Brüyne hələ də sıradan çıxıb, Meret və Anqissa da hazır deyil. Lukaku ilə bağlı suallar var. Buna görə Konte demək olar ki, hər oyunda heyəti dəyişməli olur ki, bu da komandanın balansına və oyun sabitliyinə təsir edir.

“Atalanta” Neapola artıq yeni baş məşqçi ilə gəlir. Uğursuz oyunlar seriyası və “Sassuolo”ya 0:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra klub Yuriçlə yollarını ayıraraq Raffaele Palladinonu təyin edib. Gənc və ambisiyalı mütəxəssis komandanın “Berqamo DNT-sini” - intensivlik, aqressiya və pressinqi bərpa etmək istədiyini deyib. Qonaqlarda minimal kadr itkisi var ki, bu, Palladinoya daha geniş manevr imkanı verir.

Lakin əsas kontekst Çempionlar Liqasıdır. Bir neçə gündən sonra “Napoli” “Qarabağ”ı qəbul edəcək. “Qarabağ”ın “Çelsi” ilə 2:2 hesablı matçı göstərdi ki, Ağdam təmsilçisi ən güclülərdən də xal ala bilir. “Napoli” isə qrupun aşağı hissəsindədir və təcili qələbələrə ehtiyacı var. Buna görə “Atalanta” ilə qarşılaşma təkcə çempionat oyunu deyil, həm də həlledici avrogecə ərəfəsində mühüm sınaqdır.

Neapolda bu matçı bir növ imtahan kimi görürlər: qələbə inamı qaytaracaq, məğlubiyyət isə böhranı dərinləşdirəcək və “Qarabağ”la oyuna hazırlığı çətinləşdirəcək.

A Seriyasının 12-ci turunun bütün oyunları

22 noyabr

“Kalyari” - “Cenoa”

“Udineze” - “Bolonya”

“Napoli” - “Atalanta”

23 noyabr

“Verona” - “Parma”

“Kremoneze” - “Roma”

“Latsio” - “Leççe”

24 noyabr

“Torino” - “Komo”

“İnter” - “Milan”

“Fiorentina” - “Yuventus”

“Piza” - “Sassuolo”

12-ci tur öncəsi turnir cədvəli

“İnter” – 24

“Roma” – 24

“Milan” – 22

“Napoli” – 22

“Bolonya” – 21

“Yuventus” – 19

“Komo” – 18

“Sassuolo” – 16

“Latsio” – 15

“Udineze” – 15

“Kremoneze” – 14

“Torino” – 14

“Atalanta” – 13

“Kalyari” – 10

“Leççe” – 10

“Piza” – 9

“Parma” – 8

“Cenoa” – 7

“Verona” – 6

“Fiorentina” – 5

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

