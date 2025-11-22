Vadim Abdullayevdən şok açıqlama: “Sarı vərəqə almağa can atırdım, strateji qərar idi”

“Çox məyus olduq. Belə nəticə gözləmirdik. Stadionda ab-hava da çox gözəl idi”.
Bu sözləri “Karvan-Yevlax”ın futbolçusu Vadim Abdullayev deyib.
Təcrübəli futbolçu komandasının “Kəpəz”ə (1:2) məğlubiyyətini şərh edib:
“Azarkeşlər stadionu doldura bilmişdilər. Çox səhvlərə yol veririk. Onlar bu nəticəyə layiq deyildilər. Hakim tərəfindən verilən ucuz penaltı qərarı, sonra isə rəqibin qapısına verilməyən penalti oyunun qırılma nöqtəsi oldu. Futbola VAR gələndən sonra çox mənasız olub. Bu durumdan çıxış yolu yalnız dayanmadan işləməkdir”, - deyə sport24.az-a açıqlamasında deyib.
Matçda sarı vərəqə ilə cəzalanan futbolçu növbəti turda “Qarabağ”la oyunu buraxacaq. Abdullayev bu qərarın strateji olduğunu bildirib:
“Sarı vərəqəni özüm almağa can atırdım. “Şamaxı” ilə vacib ev oyunumuz var. Növbəti turda “Qarabağ”la səfərdə sarı vərəqə almaq risk ola bilərdi. Bu, strateji qərar idi. Ağdam klubu ilə oyunda meydana kim çıxsa, əlindən gələni edəcək. Rəqib illərdir Azərbaycan futbolunun ən güclü komandasıdır”.
Qeyd edək ki, “Karvan-Yevlax” bu məğlubiyyətdən sonra turnir cədvəlində sonuncu pillədədir.