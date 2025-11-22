24 Noyabr 2025
AZ

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Qəbələ”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Futbol
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 19:35
122
“Zirə” - “Qəbələ” oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qəsəbə klubu 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.

“Zirə” bu qələbədən sonra 23 xalla turnir cədvəlində üçüncü pilləyə yüksəlib. “Qəbələ” isə 5 xalla 11-ci yerdədir.

18:40

“Zirə” - “Qəbələ” oyununda ikinci yarı start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qəsəbə klubu 1:0 hesabı ilə öndədir.

18:24

“Zirə” - “Qəbələ” oyununda ilk yarı sona çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, qəsəbə klubu 1:0 hesabı ilə öndədir.

18:19

“Zirə” - “Qəbələ” oyununda hesab açılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Ruan Renato 45+3-də penaltidən qəsəbə klubunu önə çıxarıb.

17:30

Misli Premyer Liqasının XII turunun “Zirə” - “Qəbələ” oyunu start götürüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunu hakim Elvin Bayramov idarə edir.

17:09

“Zirə” Misli Premyer Liqasının XII turunda Zirə İdman Kompleksinin stadionunda “Qəbələ”ni qəbul edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar saat 17:30-da start götürəcək oyunda meydana aşağıdakı heyətlərlə çıxacaq:

“Zirə”: 97. Tiaqo Silva, 32. Qismət Alıyev (k), 26. Stefan Aka, 4. Ruan Renato, 28. Leroy Mikels, 10. Giorgi Papunaşvili, 30. Rikardo Martins, 20. İssa Cibrila, 93. Brahim Konate, 11. Junior Martins, 17. Ayron Qomis.

Ehtiyat oyunçular: 13. Aydın Bayramov, 41. Anar Nəzirov, 70. Namik Ələskərov, 21. Hacıağa Hacılı, 8. İsmayıl İbrahimli, 7. Rövlan Muradov, 16. Fuad Bayramov, 14. Elçin Əlicanov, 29. Ceyhun Nuriyev, 25. Enrike Kustodio, 77. Yeqor Boqomolski, 6. Eldar Quliyev.
Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov.

“Qəbələ”: 1. Səlahət Ağayev, 28. Murad Musayev (k), 13. Nicat Əliyev, 74. Süleyman Damadayev, 10. Şahin Şahniyarov, 27. Eşqin Əhmədov, 12. İbrahim Sanqare, 50. Adriel Ba Loua, 6. Xayme Syerra, 16. İsaak Amoah, 14. Domi Massumo.
Ehtiyat oyunçular: 94. Həbib Hüşənov, 11. Asif Məmmədov, 22. Fərid İsgəndərov, 97. Elşad Tağıyev, 66. Nuğay Rəşidov, 26. Elnur Mustafayev, 17. Qədir Ramazanov, 21. Ziya Şəkərxanov, 70. Paulo Quimbila, 30. Prins Ovusu.
Baş məşqçi: Kaxaber Tsxadadze.

09:20

Bu gün Misli Premyer Liqasının XII turunun növbəti qarşılaşması Bakıda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Zirə” “Qəbələ”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 17:30-da başlayacaq. “Qartallar” 20 xalla 5-ci, qonaqlar 5 xalla 11-ci sıradadır.

Misli Premyer Liqası
II dövrə, XII tur
22 noyabr
17:30. “Zirə” - “Qəbələ”
Hakimlər: Elvin Bayramov, Rahil Ramazanov, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Vüsal Məmmədov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün “Kəpəz” səfərdə “Karvan-Yevlax”ı (2:1), “Qarabağ”ı isə “Sumqayıt”ı (4:2) məğlub edib.

