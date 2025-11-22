“Dinamo”nun rəhbərliyi Ülvi Babayevə “Spartak”a keçməyi qadağan edib

“Dinamo Moskva”nın idarə heyətinin üzvü Sergey Stepaşin ağ-göylərin oyunçuları ilə görüşdə Azərbaycan əsilli hücumçu Ülvi Babayevə müraciət edib.
“Spartak”ı ağlına da gətirmə! Taşayev adlı biri var idi, “Spartak”a keçdi və vəssalam. Başa düşdün?”, - Stepaşin bildirib.
Jurnalist İvan Karpov daha əvvəl “qırmızı-ağların” “Dinamo”nun hücumçusuna olan marağı barədə məlumat vermişdi.
Yarımmüdafiəçi Aleksandr Taşayev “Dinamo” kkademiyasının məzunudur. 2018-ci ildə “Spartak”a keçib və 2021-ci ilə qədər orada qalıb. 2024-cü ildə Taşayevin 29 yaşında karyerasını bitirdiyi bildirilib.
Bu mövsüm Babayev bütün yarışlarda 12 oyunda iştirak edib və beş qol vurub. Oyunçunun klubla hazırkı əmək müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 350.000 avrodur.