“Nitsa” – “Marsel” oyununda kütləvi dava düşüb - FOTO

22 Noyabr 2025 04:05
Fransa çempionatının 13-cü turunda keçirilən oyunun ilk hissəsinin ortalarında “Nitsa” və “Marsel” komandalarının oyunçuları arasında kütləvi dava baş verib.

İdman.Biz bildirir ki, qarşıdurma qonaqların 33-cü dəqiqədə ikinci qolunu vurmasından sonra baş verib.

Əvvəlcə “Marsel”in müdafiəçisi Emersonun tribunadan atılan əşya ilə vurulub. Qısa müddət sonra oyunçular arasında münaqişə yaranıb. Nəticədə, hakim Jeremi Pinyar oyunu ehtiyat oyunçular skamyasında başlayan qonaq qapıçı Jeronimo Rulliyə və ehtiyat oyunçular skamyasında olan “Nitsa” müdafiəçisi Əli Abdiyə sarı vərəqə göstərib.

Oyun 5:1 hesabı ilə “Marsel”in qələbəsi ilə başa çatıb.

