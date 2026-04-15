“Bakı-Xankəndi” velosiped yarışında iştirakını təsdiqləyən komandalar müəyyənləşib

“Bakı-Xankəndi” Azərbaycan velosiped yarışına qatılacaq komandalar bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, son yenilənmiş siyahıya əsasən 25 komanda iştirakını təsdiqləyib.
Bəzi ölkələrdən iki kollektiv mübarizə aparacaq.
Turnirdə Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Qazaxıstanın “Astana”, “Team Vino”, İspaniyanın “Equipo Kern Pharma”, “Burqos Burpellet BH”, İtaliyanın “Bardiani CSF 7 Saber”, “Solution Tech NIPPO Rali”, Türkiyənin “Spor Toto”, “MBB Continental” komandaları çıxış edəcəklər.
Bundan əlavə, Çinin “Li Ning Star”, Malayziyanın “Terengganu”, Portuqaliyanın “Anicolor/Campicarn”, Taylandın “Roojai Insurance Winspace”, Kolumbiyanın “Team Medellin”, Estoniyanın “Quick Pro”, Əlcəzairin “Madar Pro”, Polşanın “Mazowsze Serce Polski”, Belçikanın “Tarteletto - Isorex”, Filippinin “Victoria Sports”, Almaniyanın “REMBE rad-net”, Niderlandın “Universe”, GUAM-dan “EuroCyclingTrips - CCN”, Özbəkistanın “7 Saber Uzbekistan”, Mərakeşin “Sidi Ali”, İndoneziyanın “ASC Monsters” komandaları “Bakı-Xankəndi” Azərbaycan velosiped yarışına qatılacaq.
Xatırladaq ki, mayın 10-da start götürəcək yarış beş gün davam edəcək.