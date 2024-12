Karlsen qayıdıb və dünya çempionatında oynayacaq

Maqnus Karlsen Nyu-Yorkda (ABŞ) blits üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, rapid üzrə dünya çempionatı zamanı geyim qaydalarını pozduğuna görə diskvalifikasiya edilən norveçli bu məlumatı təsdiqləyib.

"Mən Nyu-Yorkda azı bir gün çıxış edəcəyəm, hər şey ürəyimcə olsa, daha bir gün də oynayacağam", - deyə o, "Take, Take, Take" kanalına bildirib.

Sözlərini sübut etmək üçün Karlsen "Wall Street Gambit"də çıxış edərək fiziki məhdudiyyətli insanlarla şahmat oynayıb.

“Dünən biz çox mövzunu müzakirə etdik, FIDE prezidenti Arkadi Dvorkoviçlə yaxşı münasibətlərimiz var. Tədbirdə onunla danışarkən hiss etdim ki, məsələ səmərəli müzakirə oluna bilər və günün sonunda oynamaq qərarına gəldim”, – deyə Karlsen əlavə edib.

Qeyd edək ki, o, blits üzrə hazırkı dünya çempionudur.

İdman.biz