FHN-də şahmat çempionatı keçirilib - FOTO

9-13 fevral tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq klubunun bazasında Nazirliyin qurumları arasında komanda və şəxsi birincilik üzrə şahmat çempionatı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə FHN-in Aparatı və qurumlarını təmsil edən 17 komandadan 70-ə yaxın əməkdaş iştirak edib.
Yarışın nəticələrinə əsasən, komanda hesabında Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti birinci, Mülki müdafiə qoşunları ikinci, Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarət Dövlət Agentliyinin komandası üçüncü olub.
Şəxsi birincilikdə Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Elçin Əsədov qalib gəlib. İkinci yeri FHN Akademiyasının kursantı Mehdi Qasımov, üçüncü yeri isə Sumqayıt Regional Mərkəzinin əməkdaşı Şahin Mehdiyev tutub.
Qaliblər kubok, diplom və medallarla təltif olunublar.