16 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”

Çimərlik futbolu
Xəbərlər
16 Fevral 2026 18:29
108
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatının favoritlərindən biriyik”

Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Avropa çempionatının favoritlərindən biridir.

Bunu komandanın baş məşqçisi Sahib Məmmədov deyib.

O, yığmanın qarşıdakı hədəfləri və rəqibləri barədə danışıb.

“Hələ qrupumuz bəlli deyil. Lakin B divizionundakı rəqiblərə baxanda, kağız üzərində biz ən yaxşılardan biriyik. Yarış Gürcüstanda keçiriləcək. Orada İngiltərə və Qazaxıstan kimi komandalar da var. Amma hesab edirəm ki, daha yaxşı hazırlaşıb, A divizionu və çempionluq uğrunda mübarizə aparacağıq. Rəqiblər “dişimizə görə”dir”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında deyib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Avropa çempionatında B divizionunda yarışacaq. Turnirdə 8 komanda – Gürcüstan, Azərbaycan, Latviya, Qazaxıstan, Belçika, Malta, İngiltərə və Norveç milliləri mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək
13 Fevral 17:08
Çimərlik futbolu

Azərbaycanın çimərlik futbolu yığması Avropa çempionatında çıxış edəcək

Turnirin reqlamenti və püşkü barədə daha sonra məlumat veriləcək
Türkiyə Kuboku: “Fənərbağça” “Ərzurumspor”a qalib gəlib
5 Fevral 23:52
Çimərlik futbolu

Türkiyə Kuboku: “Fənərbağça” “Ərzurumspor”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun 1:1 hesabı ilə bitib
Millimiz 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq
13 Sentyabr 2025 14:58
Çimərlik futbolu

Millimiz 3-cü yer uğrunda mübarizə aparacaq

Yığmamız sentyabrın 14-də Qazaxıstanla qarşılaşacaq
Millimiz Avropa çempionatının yarımfinalında
12 Sentyabr 2025 14:19
Çimərlik futbolu

Millimiz Avropa çempionatının yarımfinalında

Komandamız növbəti oyunda Rumıniya yığması ilə qarşılaşacaq
Yığmanın baş məşqçisi: "Məqsədimiz A divizionuna vəsiqə qazanmaqdır"
11 Avqust 2025 18:50
Çimərlik futbolu

Yığmanın baş məşqçisi: "Məqsədimiz A divizionuna vəsiqə qazanmaqdır"

"Eyni zamanda, hədəfimiz finalda qələbə qazanıb B divizionunun çempionu olmaqdır"
Millimizin baş məşqçisi: “Super Liqada çempionluğa iki komanda namizəddir”
10 İyul 2025 15:32
Çimərlik futbolu

Millimizin baş məşqçisi: “Super Liqada çempionluğa iki komanda namizəddir”

Sahib Məmmədov əsas mübarizənin “Marafon” və VTB komandaları arasında gedəcəyini düşünür

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq