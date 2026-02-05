Türkiyə Kuboku: “Fənərbağça” “Ərzurumspor”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türkiyə Kubokunun 3-cü turunda C qrupunda “Fənərbağça” “Ərzurumspor”u qəbul edib.
Qarşılaşma 3:1 hesabı ilə İstanbul klubunun xeyrinə qurtarıb.
Hesabı qonaqların oyunçusu Mustafa Fettahoğlu 40-cı dəqiqədə açıb. 52-ci dəqiqədə Marko Asensio hesabı bərabərləşdirib. Anderson Talişka 70-ci dəqiqədə meydan sahiblərini irəli çıxarıb. 78-ci dəqiqədə isə Talişka oyunda ikinci qoluna imza atıb.
Türkiyə Kubokunda üçüncü turun oyunları davam edir.
İdman.Biz bildirir ki, C qrupunda “Kocaelspor” “Beşiktaş”ı qəbul edib.
Oyun 1:1 hesabı ilə bitib.
18-ci dəqiqədə Serdar Dursunun vurduğu qola “Beşiktaş” 87-ci dəqiqədə Orkun Kökçünün dəqiq penalti zərbəsi ilə cavab verib.
C qrupunun digər oyununda “Keçiörengücü” “Qaziantep”ə məğlub olub – 1:5.
B qrupunda “Konyaspor” “Aliağa”nı darmadağın edib – 5:0.