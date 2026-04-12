“Sabah”ın U-18 komandası sonuncu oyununa çıxır

12 Aprel 2026 11:47
“Sabah” basketbol klubunun U-18 komandası bu gün Çempionlar Liqasında sonuncu oyununu keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 13:00-da start götürəcək qarşılaşmada Azərbaycan təmsilçisi 7-8-ci yerlər uğrunda mübarizə aparacaq. Gənc basketbolçularımızın rəqibi Türkiyənin “Tofaş” kollektivi olacaq.

Qeyd edək ki, “Sabah”ın U-18 komandası daha əvvəl 5-8-ci yerlər uğrunda keçirilən matçda Serbiyanın “Borats” klubuna 60:67 hesabı ilə uduzub. Qrup mərhələsində isə təmsilçimiz Almaniyanın “Porşe BBA Lyudviqsburq” kollektivinə qalib gəlsə də (72:61), ilk oyunda Bosniya və Herseqovina təmsilçisi “İqokea”ya (58:88) məğlub olmuşdu.

