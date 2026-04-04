Azərbaycan Basketbol Liqası: “Gəncə” və NTD qələbə qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində növbəti görüş baş tutub.
İdman.Biz xəbər verir ki, NTD “Sumqayıt”ı məğlub edib.
Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin 121:107 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl baş tutan matçlarda “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni (98:87), “Şəki” “Quba”nı (101:89), “Gəncə” “Lənkəran”ı ( 91:55) üstələyib. Komandalar arasında ikinci oyunlar aprelin 6-7-də keçiriləcək.
15:59
Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin daha bir matçı keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Gəncə” “Lənkəran”la qarşılaşıb.
Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan qarşılaşmada ev sahibləri qələbə qazanıblar - 91:55.
Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan matçlarda "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (98:87), "Şəki" "Quba"nı (101:89) üstələyib. Komandalar arasında ikinci oyunlar aprelin 6-7-də keçiriləcək.
10:00
Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin daha iki oyunu baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun gününə “Gəncə” ilə “Lənkəran” arasında keçiriləcək qarşılaşma ilə start veriləcək.
Görüş Gəncə Olimpiya İdman Kompleksində saat 14:00-da başlayacaq.
