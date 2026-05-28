29 May 2026
“Mingəçevir”in baş məşqçisi: “Bütün cərimə zərbələri bizim əleyhimizə verilirdi”

28 May 2026 23:36
“Mingəçevir”in baş məşqçisi Ramiz Məmmədov Azərbaycan Misli Premyer Liqasının yeni mövsümünə vəsiqə uğrunda pley-off matçında “Qəbələ”yə 0:2 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Məmmədov öz açıqlamasında bunları qeyd edib:

“Mən heç vaxt hakimlikdən narazı qalan məşqçi olmamışam. Amma açıq deyirəm, bu oyunda Tural Qurbanovun iştirakı yersiz idi. Bütün cərimə zərbələri bizim əleyhimizə verilirdi. Biz döyüşkən komandayıq. Şansımız var idi, amma olmadı. I Liqa klubu ilə Premyer Liqa komandaları arasında büdcə və keyfiyyət fərqi var. Ədalətli rəqabəti təmin etmək üçün bu məqamlar nəzərə alınmalıdır”.

