Kaxaber Tsxadadze: “Futbolçularımın təcrübəsi çatmır”

“Futbolçularım əllərindən gələni etdilər, maksimum şəkildə mübarizə apardılar”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri Misli Premyer Liqasının növbəti turunda “Zirə” ilə oyundan sonra “Qəbələ”nin baş məşqçisi Kaxaber Tsxadadze deyib.
Matç 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb.
“Özünüz də görürsüz, hər oyunda öz qapımıza penaltiyə səbəb oluruq. “Sumqayıt”la oyunda belə penalti oldu. İlk dəfə idi ki, müdafiədə çox diqqətli oynayırdıq. “Zirə” təcrübəli komandadır. Bu səviyyədə oyunlarda belə səhvlərə yol vermək olmaz. Futbolçularımın təcrübəsi çatmır. Süleyman Damadayev çox çalışır, çox mübarizə aparır. Amma bu səviyyədə belə kobud səhvlərə yol vermək olmaz. Biz bundan çox ziyan çəkirik.
Standart vəziyyətlərimiz çox olur. Amma onlardan sonra biz rəqib qapısına təhlükəli epizod yarada bilmirik. Sadəcə bunun üçün keyfiyyətli futbolçu lazımdır ki, vacib ötürməni versin, zərbəni vursun. İndi heç nəyi dəyişə bilmərik. Qışa kimi döyüşməli, mübarizə aparmalıyıq. Sonra heyəti gücləndirmək lazımdır. Fiziki olaraq da, bizə oyunçu çatmır. Söhbət keyfiyyətdən də getmir. Futbolçumuz azdır ki, kimisə meydana buraxaq”, - baş məşqçi qeyd edib.