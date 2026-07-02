Ötən mövsümü “Şəfa” futbol klubunda keçirən Emin Zamanovun yeni mövsümə harada başlayacağı dəqiqləşib.
İdman.Biz fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, çempionluğu sona bir tur qalmış rəsmiləşdirən və Premyer Liqaya vəsiqə qazanan Bakı təmsilçisinin müqavilə yeniləmədiyi yarımmüdafiəçi 1-ci Liqa klubu ilə anlaşıb.
Hücumameyilli orta xətt oyunçusu MOİK ilə anlaşıb.
Xatırladaq ki, “hərbçilər” son mövsümü 33 xalla 6-cı pillədə başa vurub. Qarşısına çempionluq məqsədi qoyan komandanı hədəflərinə çatdıra bilməyən baş məşqçi İlham Yadullayevin postundan göndəriləcəyi gözlənilsə də, rəhbərlik onunla əməkdaşlığı davam etdirməyi uyğun sayıb.