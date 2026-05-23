24 May 2026
AZ

“Şamaxı” daha 6 məşqçi ilə yollarını ayırdı - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
23 May 2026 23:43
175
“Şamaxı” daha 6 məşqçi ilə yollarını ayırdı

“Şamaxı” futbol klubu baş məşqçi Ayxan Abbasovdan sonra komandanın məşqçilər heyəti ilə də vidalaşıb.

İdman.Biz biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

Məlumata görə, məşqçilər heyətimizdə yer alan Elnur Çodarov, Xəyal Qarayev, Vüsal Qarayev, Kamil Qafarov, Anar Vəliyev və Əyyub Əliyev komandadan ayrılıblar.

“Məşqçilər heyətimizdə yer alan Elnur Çodarov, Xəyal Qarayev, Vüsal Qarayev, Kamil Qafarov, Anar Vəliyev və Əyyub Əliyev ilə müqavilə müddətləri başa çatıb. Məşqçilər heyətinə komandamızdakı fəaliyyəti dövründə göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edir, gələcək karyerasında uğurlar arzulayırıq”, - məlumatda deyilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Məktəbli Kuboku”nun qalibləri müəyyənləşib
23 May 23:27
Azərbaycan futbolu

“Məktəbli Kuboku”nun qalibləri müəyyənləşib - FOTO

5-ci sinif qızlar, 5-ci və 7-ci sinif oğlanlar arasında yarışların final oyunları keçirilib
Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi
23 May 21:00
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” bolqollu oyunda “Zirə”ni məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə" çempionatı 53 xalla beşinci, Naxçıvan komandası 46 xalla altıncı sırada başa vurub
“Şamaxı” Ayxan Abbasovla yollarını ayırdı
23 May 18:06
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” Ayxan Abbasovla yollarını ayırdı - FOTO

44 yaşlı mütəxəssislə müqavilənin müddəti başa çatıb
“Sumqayıt”ın futbolçusu: “Azərbaycan çempionatının səviyyəsi aşağı deyil” - MÜSAHİBƏ
23 May 17:56
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt”ın futbolçusu: “Azərbaycan çempionatının səviyyəsi aşağı deyil” - MÜSAHİBƏ

O, “Sumqayıt”ın mövsüm ərzində enişli-yoxuşlu çıxış etdiyini bildirib
“Qarabağ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırdı
23 May 17:31
Azərbaycan futbolu

“Qarabağ” üç futbolçusu ilə yollarını ayırdı - FOTO

Bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu
22 May 21:25
Futbol

“Sumqayıt” mövsümün son matçında əzmkar mübarizəyə rəğmən, “Qarabağ”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sumqayıt” 41 xalla turnir cədvəlinin yeddinci pilləsində yer alıb
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu
22 May 18:57
Futbol

Çempion “Sabah” mövsümü qələbə ilə başa vurdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Qərb regionu təmsilçisi turnir cədvəlində 59 xalla üçüncü pillədə yer alıb
Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
23 May 16:56
Azərbaycan futbolu

Misli Premyer Liqasında “Neftçi” səfərdə “Kəpəz”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 24-də yekun vurulacaq