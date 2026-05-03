“Qarabağ” futbolçuları İçərişəhərdə azarkeşlərlə görüşüblər

İçərişəhərdə, Kiçik Qala Meydanında azarkeşlərlə “Qarabağ” futbol klubunun oyunçuları arasında genişmiqyaslı görüş keçirilib. 2026-cı il Beynəlxalq Xalça Festivalının bir hissəsi olan tədbir idman həyəcanını Azərbaycanın mədəni ənənələri ilə birləşdirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, proqramın ən yaddaqalan məqamı avtoqraf sessiyası olub.

Klub ulduzları Kevin Medina, Toral Bayramov, Leandro Andrade, Kamilo Durán və Mateus Silva xüsusi fan zonasında bir saat keçirərək formalara imza atıblar və azarkeşlərlə ünsiyyət qurublar. Azarkeşlər öz kumirləri ilə şəxsən görüşmək və xatirə şəkilləri çəkdirmək imkanı əldə ediblər.

Qonaqlar üçün klub malları və eksklüziv mallar təqdim edən rəsmi fan mağazası da fəaliyyət göstərib.

Təşkilatçılar qeyd ediblər ki, “Qarabağ”ın xalça festivalında iştirakı peşəkar idman növlərini və ölkənin milli irsini bir araya gətirən unikal bir atmosfer yaratmağa kömək edib.

İdman.Biz
