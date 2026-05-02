“Sumqayıt” klubu hakimlərlə bağlı etiraz edəcək

2 May 2026 21:20
“Bu vaxta qədər klub olaraq hakimliklə bağlı genişmiqyaslı etirazımız olmayıb”.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sumqayıt” klubunun mətbuat katibi Zaur Xudiyev “Kəpəz”lə matçdan (1:2) sonra hakimliklə bağlı danışıb.

Klub rəsmisi bununla bağlı etiraz bildirəcəklərini deyib.

“Əvvəl də bizə qarşı haqsız qərarlar olub. Amma biz buna həmişə “hakim də insandır, səhv edər” aspektindən yanaşmışıq. Amma bu hallar üst-üstə təkrarlananda təbii vəziyyətdən çıxır. Etiraz etmədikcə, səsimizi çıxarmadıqca “Sumqayıt”ı əzmək fikri yaranır. Klub olaraq açıq və əsaslı şəkildə etirazımızı bildirəcəyik”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Nurlan Fərhad: “Bir çox akademiyada analitika departamentinin olmaması üzücüdür” - MÜSAHİBƏ
18:08
Azərbaycan futbolu

Nurlan Fərhad: “Bir çox akademiyada analitika departamentinin olmaması üzücüdür” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, layihə analitikanın inkişafına təkan verəcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
İmad Faraj: “Layiq olduğumuz qələbəni qazandıq”
16:37
Futbol

İmad Faraj: “Layiq olduğumuz qələbəni qazandıq”

“Neftçi”nin vingeri “Qarabağ”a qarşı keçirilən 2 oyun arasındakı fərqi belə izah edib
Rövşən Nəcəf müxtəlif federasiyaların prezidentləri ilə görüşüb
1 May 21:51
Azərbaycan futbolu

Rövşən Nəcəf müxtəlif federasiyaların prezidentləri ilə görüşüb

Görüşlərdə futbolun inkişafına yönəlmiş məsələlər də müzakirə olunub
“Sabah”ın futbolçuları uşaqlarla görüşüb futbol oynadılar
1 May 21:36
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçuları uşaqlarla görüşüb futbol oynadılar - FOTO

“Sabah” ötən gün Misli Premyer Liqasında çempionluğu təmin edib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO
30 Aprel 01:00
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko“ - “Arsenal” qarşılaşması heç-heçə bitdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Gyökeres ilk hissədə penaltidən fərqlənib
“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq