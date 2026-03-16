Azərbaycan Premyer Liqasında 26-cı turun oyun proqramı açıqlanıb

Misli Premyer Liqasında 26-cı turun oyun proqramı açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
İkinci dövrə, 26-cı tur
5 aprel
15:30. “Kəpəz” - “Qəbələ”
Yevlax şəhər stadionu
18:00. “Sumqayıt” - “Neftçi”
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
6 aprel
19:00. “Qarabağ” - “Karvan-Yevlax”
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
7 aprel
15:00. “İmişli” - “Turan Tovuz”
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
17:15. “Zirə” - “Şamaxı”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
19:30. “Araz-Naxçıvan” - “Sabah”
“Liv Bona Dea Arena”