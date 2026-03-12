12 Mart 2026
“Qarabağ” Braziliya klubunun müdafiəçisi ilə maraqlanır

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
12 Mart 2026 08:05
“Qarabağ” Braziliya klubunun müdafiəçisi ilə maraqlanır

“Qarabağ” heyətini yeni əcnəbi oyunçu ilə gücləndirmək niyyətindədir.

İdman.Biz-in ne45.com.br saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Ağdam klubu Braziliyanın “Sport Resifi” komandasının mərkəz müdafiəçisi Marselo Ajula ilə maraqlanır.

Azərbaycan çempionu artıq 23 yaşlı futbolçunun transferini təşkil etmək üçün Braziliya B Seriyası klubu ilə danışıqlara başlayıb. Mənbənin məlumatına görə, “Qarabağ” rəsmi təklif göndərib, lakin Braziliya klubu ilkin təklifi qəbul etməyib.

Marselo Ajulanın “Sport Resifi” ilə müqaviləsi 31 dekabr 2027-ci ilə qədərdir.

