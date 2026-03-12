“Qarabağ” Braziliya klubunun müdafiəçisi ilə maraqlanır

“Qarabağ” heyətini yeni əcnəbi oyunçu ilə gücləndirmək niyyətindədir.
İdman.Biz-in ne45.com.br saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Ağdam klubu Braziliyanın “Sport Resifi” komandasının mərkəz müdafiəçisi Marselo Ajula ilə maraqlanır.
Azərbaycan çempionu artıq 23 yaşlı futbolçunun transferini təşkil etmək üçün Braziliya B Seriyası klubu ilə danışıqlara başlayıb. Mənbənin məlumatına görə, “Qarabağ” rəsmi təklif göndərib, lakin Braziliya klubu ilkin təklifi qəbul etməyib.
Marselo Ajulanın “Sport Resifi” ilə müqaviləsi 31 dekabr 2027-ci ilə qədərdir.