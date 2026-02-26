“Qarabağ”dan Kamilo Duranla bağlı AÇIQLAMA - FOTO

26 Fevral 2026
“Qarabağ”dan Kamilo Duranla bağlı AÇIQLAMA

“Qarabağ” klubunun zədələnən futbolçusu Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisi məlumat yayıb.

“UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl” ilə cavab oyununda zədələnən Kamilo Duran hazırda həkimlərin müşahidəsi altındadır. Həkimlər yekun rəy verdikdən sonra ətraflı məlumat veriləcək”, - deyə klubdan bildirilib.

Qeyd edək ki, kolumbiyalı oyunçu İngiltərədə 2:3 hesabı ilə məğlub olduqları matçın ikinci hissəsində sıradan çıxıb.

Məqalədə:

