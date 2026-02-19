Qurban Qurbanov: “Belə oyunlardan hər birimiz dərs çıxarmalıyıq” - VİDEO

“Bizdə ilk hissədə demək olar ki, heç nə alınmadı, rəqibdə bütün hücumlar alındı. Komanda sanki ilk dəqiqələrdən nokauta düşdü, sonra özünə gəlməyi bir az gec oldu”.
İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda “Nyukasl”la oyundan (1:6) sonra “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib.
“Çempionlar Liqasının çəkisi budur. Bu komandalar hamısı bu səviyyədədirlər. Sanki bu gün o komandaların gücü tam bilindi. Futbolçularım çox əziyyət çəkdilər. Ayaq üstə qalmağa çalışdılar. Ancaq bu gün ilk hissədə çox böyük zərbə aldılar”, - Qurbanov bildirib.
Məşqçi “bu oyunun çox böyük dərs olduğunu” bildirib.
“Mən belə vəziyyəti hər oyun gözləyirdim. Bu təkcə bizim üçün yox, bütün futbol ictimaiyyəti üçün böyük təcrübə oldu. Belə oyunlardan hər birimiz dərs çıxarmalıyıq. Avropa futbolu çox inkişaf edir. Bu komandada çox böyük ulduzlar yoxdur. Amma ümumi mexanizm çox yuxarı səviyyədədir”, - Qurbanov əlavə edib.
Komandalar arasında cavab görüşü fevralın 25-də olacaq.