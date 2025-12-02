2 Dekabr 2025
AZ

“Kəpəz” əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 20:09
36
“Kəpəz” əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib - FOTO

“Kəpəz” klubu əlilliyi olan şəxslərlə bağlı xüsusi tədbir təşkil edib.

Gəncə təmsilçisindən İdman.Biz-ə verilən məlumata görə, akademiyanın qonaqları əvvəlcə komandanın məşqini izləyib, futbolçularla görüşüb, şəkil çəkdiriblər.

Daha sonra uşaqlarla əyləncəli görüş keçirilib. Burada şagirdlər bacarıqlarını nümayiş etdirib, şeir deyib, mahnı oxuyublar.

Sonda uşaqlara hədiyyələr təqdim olunub.

Bildirilib ki, klub tərəfindən gələcəkdə daha fəal tədbirlər, o cümlədən fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər üçün futbol oyunları və məşqlər təşkil etmək planlaşdırılır. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılması, klub stadionunun və digər obyektlərin fiziki məhdudiyyəti olan şəxslər üçün daha əlçatan olması üçün müəyyən dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur. Əlilliyi olan şəxslərin idmana inteqrasiyası üçün müxtəlif sosial proqramların həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu tədbir “Kəpəz”in sosial məsuliyyət təşəbbüslərinin bir hissəsi kimi, əlilliyi olan şəxslərlə daha sıx əməkdaşlıq qurmaq məqsədi daşıyır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”
19:38
Azərbaycan futbolu

Kurban Berdıyev: “Az şans qazanan oyunçulara özlərini göstərmək imkanı verdik”

Qarşılaşma Tovuz komandasının 2:1 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib
“Kəpəz”in sabiq baş məşqçisi I Liqada işləmək istəməyib
19:23
Futbol

“Kəpəz”in sabiq baş məşqçisi I Liqada işləmək istəməyib

Klub Adil Şükürovla anlaşıb
Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO
18:55
Futbol

Qadınlardan ibarət futbol millimiz FIFA turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Yığma turnirdəki ilk görüşündə Malayziyanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO
17:18
Futbol

Azərbaycan Kuboku: Növbəti mərhələyə vəsiqə qazanan ilk komanda “Turan Tovuz” olub - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 final mərhələsinin digər oyunları dekabrın 3-4-də keçiriləcək
Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”
15:50
Futbol

Niderlandda oynamış futbolçusu: “Qarabağ”ın “Ayaks”ı məğlub edəcəyini düşünürəm”

Dekabrın 10-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək “Qarabağ” - “Ayaks” görüşü saat 21:45-də başlayacaq
“Qəbələ”nin legioneri: “Bu qələbəyə çox ehtiyacımız var idi”
15:22
Futbol

“Qəbələ”nin legioneri: “Bu qələbəyə çox ehtiyacımız var idi”

Afrikalı futbolçu komandanın nəticələrini dəyərləndirdi

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb