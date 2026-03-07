7 Mart 2026
AZ

“İdman həftəsi” çərçivəsində uşaq evləri arasında əyləncəli atletika yarışı təşkil olunub - FOTO

Atletika
Xəbərlər
7 Mart 2026 19:07
118
“İdman həftəsi” çərçivəsində uşaq evləri arasında əyləncəli atletika yarışı təşkil olunub

Gənclər və İdman Nazirliyinin elan etdiyi “İdman həftəsi”nin 6-cı günündə uşaq evləri arasında əyləncəli atletika yarışı təşkil olunub.

İdman.Biz bildirir ki, Bakı Atletika Mərkəzində keçirilən tədbirdə 6 uşaq evindən 48 uşaq iştirak edərək əsl idman ruhu nümayiş etdiriblər.

Yarışın nəticələrinə əsasən, birinci yeri Şəki şəhəri 6 saylı Uşaq Evi sosial xidmət müəssisəsi qazanıb. Lənkəran şəhəri Osman Mirzəyev adına 5 saylı Uşaq Evi sosial xidmət müəssisəsi ikinci, Gəncə şəhəri 4 saylı Uşaq Evi sosial xidmət müəssisəsi isə üçüncü yeri tutublar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Triatlonçularımız atletika üzrə ölkə birinciliyində uğur qazanıblar
22 Fevral 11:38
Triatlon

Triatlonçularımız atletika üzrə ölkə birinciliyində uğur qazanıblar

Rzazadə Əli və Abbaszadə Riad qaçış növlərində üç medal əldə ediblər
Paytaxtda gənc atletlərin mübarizəsi başlayır
18 Fevral 12:11
Atletika

Paytaxtda gənc atletlərin mübarizəsi başlayır

Ölkə birinciliyində yeniyetmələr qapalı arenada qüvvələrini sınayacaqlar
Azərbaycanlı atlet baynəlxalq turnirin qalibi olub
17 Fevral 19:30
Atletika

Azərbaycanlı atlet baynəlxalq turnirin qalibi olub - FOTO

Atletimiz 6.75 metr göstərici ilə bütün rəqiblərini geridə qoyub
“Hesab edirəm ki, ən yaxşı nəticəmi yeniləyib dünya çempionatına qatılacağam” - Yekaterina Sariyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17 Fevral 15:11
Atletika

“Hesab edirəm ki, ən yaxşı nəticəmi yeniləyib dünya çempionatına qatılacağam” - Yekaterina Sariyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Üç mərhələli tullanma üzrə mütəxəssis Yekaterina Sariyeva planları barədə danışıb
Qazaxıstanda gümüş medal qazanan Azərbaycan atleti: “Nəticəmdən tam razı deyiləm”
16 Fevral 17:34
Atletika

Qazaxıstanda gümüş medal qazanan Azərbaycan atleti: “Nəticəmdən tam razı deyiləm”

O, bu il başqa yarışlara da qatılacağını sözlərinə əlavə edib
İlk beşlikdə finiş - Anna Yusupova Trabzonda fərqləndi
15 Fevral 15:20
Atletika

İlk beşlikdə finiş - Anna Yusupova Trabzonda fərqləndi

Milli atlet yarı marafonda yüksək nəticə göstərdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:58
Futbol

“Karvan-Yevlax” - “Sumqayıt” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

23-cü tura martın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub