“Hesab edirəm ki, ən yaxşı nəticəmi yeniləyib dünya çempionatına qatılacağam” - Yekaterina Sariyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yüngül atletikada qış mövsümü davam edir. Xüsusi diqqət milli komandanın liderlərinə yönəlib, çünki məhz indi onlar bu il uğurlu çıxışlar üçün lazım olan əsas bazanı formalaşdırırlar. Onlardan biri də Belqradda Qış Dünya Turunun Gümüş səviyyəli mərhələsində çıxış edən üç mərhələli tullanma üzrə atlet Yekaterina Sariyevadır.
İdman.Biz ilə söhbətində idmançı bildirib ki, ilkin olaraq qış mövsümündə beynəlxalq yarışlarda çıxış etməyi planlaşdırmayıb.
“Biz məşqçimlə qış mövsümünü keçirməyi planlaşdırırdıq. Hazırlıqda əsas diqqət Ər-Riyaddakı İslam Həmrəyliyi Oyunlarına yönəldilmişdi və orada mən bürünc medala layiq görüldüm. Belə məsuliyyətli startdan sonra bədənimə həqiqətən istirahət lazım olardı. Lakin içimdə bir şey cavab verdi – irəliləmək lazım olduğunu hiss etdim. Təbii ki, bütün bunları ağıllı və ölçülü şəkildə, yük və vəzifələrin fərqində olaraq edirik. Nəticədə – Belqradda Qış Turuna yollandım”, – deyə Sariyeva bildirib.
Atlet vurğulayıb ki, mövsümün açılışı onun üçün xüsusi olub.
“İlk startımı ölkə çempionatında - qapalı arenada keçirdim. Belqradda səfər isə qış mövsümündə mənim ilk xarici yarışım oldu. Bu baxımdan ilin əvvəllərində beynəlxalq rəqabəti hiss etmək həmişə vacibdir. Qızıl səviyyəli Qış Turunun mərhələsində əldə etdiyim altıncı yer çox güclü iştirakçılar siyahısını nəzərə alsaq, layiqli nəticədir. Dünya səviyyəli idmançılar, böyük beynəlxalq yarışların mükafatçıları çıxış edirdilər. Belə turnirlər dəyərli təcrübə və işin hansı istiqamətdə davam etdirilməli olduğunu anlamağa imkan verir”, – Sariyeva əlavə edib.
Yekaterina üç mərhələli tullanma ilə 13.44 metr məsafə qət edərək Top-6-a düşüb. Həmçinin, o, mövsümün öz ən yaxşı nəticəsini göstərib. Qış Turunda birinci yeri serbiyalı İvana Spanoviç (14.27), gümüş medalı isveçli Maya Askaq (13.79), bürünc medalı isə turnirin digər ev sahibi Aleksandrişa Mitroviç (13.62) qazanıb.
Üç mərhələli tullanma üzrə mütəxəssis yaxın planlarından da danışıb. Komandanı Balqan Oyunları gözləyir və onlar tezliklə Belqradda başlayacaq.
“Bu yarışlarda mövsümün ən yaxşı nəticəmi yeniləməyi və Polşanın Torun şəhərində martın sonunda keçiriləcək qapalı arena dünya çempionatı üçün lisenziya uğrunda mübarizə aparmağı planlaşdırıram. Mövsüm hələ başlayıb, qarşıda çox iş var və məqsədim – addım-addım daha yüksək səviyyəyə qalxmaqdır”, - Y. Sariyeva yekunlaşdırıb.