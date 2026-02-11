11 Fevral 2026
Lamiyə Vəliyeva: “Azərbaycan rekordunu yeniləməyim uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur”

11 Fevral 2026 19:00
Lamiyə Vəliyeva: “Azərbaycan rekordunu yeniləməyim uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur”

Azərbaycan rekordunu yeniləmək Lamiyə Vəliyeva üçün sadəcə bir rəqəm deyil, uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur.

Atlet bu uğuru intizam və çəkdiyi zəhmətin sayəsində qazandığını bildirib.

“Azərbaycan rekorduna imza atmaq mənim üçün qürurverici haldır və bunu karyeramda çox böyük bir nəticə kimi qiymətləndirirəm. Bu uğur sadəcə bir rəqəm deyil, uzunmüddətli zəhmət və intizamın məhsuludur”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında deyib.

L.Vəliyeva nailiyyətin əldə olunmasında məşqçisinin xüsusi rolunun olduğunu vurğulayıb:

“Bu nailiyyətin əldə olunmasında müəllimim Olesya Abbasovanın əvəzsiz rolu var. Onun peşəkar yanaşması, dəstəyi və mənə olan sonsuz inamı bu yolda ən böyük motivasiyam olub. Bu rekord həm də birgə əməyimizin bəhrəsidir. İnanıram ki, gələcəkdə daha yüksək nəticələr əldə edəcəyəm”.

İdmançı növbəti hədəflərindən də danışıb:

“Yaxın gələcək üçün əsas diqqətim 60 metr məsafədə daha yüksək göstəricilər əldə etməkdir. Öz şəxsi nəticəmi yeniləməyi düşünürəm”.

Qeyd edək ki, L.Vəliyeva qapalı məkanda keçirilən 42-ci Azərbaycan çempionatında 200 metr məsafəyə qaçışda 24.60 saniyə ilə ölkə rekordunu yeniləyib. O, Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında 400 metr, Paris-2024 paralimpiadasında 100 metr məsafəyə qaçışda qızıl medal qazanıb.

