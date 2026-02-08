İki gəncimiz öz yaş kateqoriyasında ölkə rekordunu yenilədi

Azərbaycan atleti Namiq Babayev növbəti uğurlu nəticəsi ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, idmançı 42-ci ölkə çempionatında qapalı məkanda 800 metr məsafəyə qaçışda 1:59.02 nəticə göstərərək U18 yaş kateqoriyasında yeni rekord müəyyənləşdirib.
Azərbaycan atleti İlahə Quliyeva da növbəti uğuru ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Sprinter 200 metr məsafəyə qaçışda 25.02 nəticə göstərərək U20 yaş kateqoriyasında yeni milli rekord müəyyənləşdirib.
Gənc atletlərin nümayiş etdirdiyi bu vaxt ölkə atletikası üçün əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilir.