Azərbaycanlı paralimpiya çempionunun həyat yoldaşı milliyə cəlb olunur

Azərbaycanın paralimpiya çempionu Lamiyə Vəliyevanın həyat yoldaşı Tembo Cona milliyə cəlb olunması üçün müsbət cavab verilməsi mümkündür.
İdman.Biz report.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Atletika Federasiyasından (AAF) bildirilib.
Qurumdan vurğulanıb ki, əslən Cənubi Afrika Respublikasından olan idmançı AAF-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən müxtəlif yarışlarda klub təmsilçisi kimi iştirak edir və hazırda milli komandanın üzvü deyil:
“İdmançı tərəfindən Azərbaycanı təmsil etmək istəyi ilə bağlı müraciət daxil olub. Məsələ milli komandanın məşqçiləri tərəfindən müzakirə edilib və bunun əsasında müəyyən normativlər müəyyənləşdirilib. Tembo Con həmin normativləri yerinə yetirərsə, onun ölkəmizi təmsil etmək istəyinə müsbət cavab verilməsi mümkündür”.
Xatırladaq ki, Lamiyə Vəliyeva Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında 400 metr, Paris-2024 paralimpiadasında 100 metr məsafəyə qaçışda qızıl medal qazanıb.
Tembo Con yanvarın 30-da Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq qış turnirində 60 metr məsafəyə qaçışda çempion olub.