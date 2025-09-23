Ульви Ганизаде: "Финал чемпионата мира стал самой напряженной схваткой"

"Чемпионат мира прошел очень тяжело, самая напряженная встреча состоялась в финале, так как это была моя третья схватка с французским борцом Ибрахимом Ганемом".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом заявил двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Ульви Ганизаде.

"Надеюсь, что достигнутый результат принес радость нашему народу. Я не должен почивать на лаврах. Нужно увеличивать число титулов. Верю, что смогу это сделать. Хочу поблагодарить каждого, кто приложил усилия для моего успеха: руководство федерации, тренеров, врачей - каждого отдельно. Надеюсь, что на будущих соревнованиях оправдаю их ожидания", - добавил он.

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, успешно выступившая на чемпионате мира в столице Хорватии, Загребе, вернулась на Родину. Ганизаде стал единственным борцом из Азербайджана, который завоевал золотую медаль на чемпионате.

İdman.biz