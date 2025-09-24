25 Сентября 2025
Камандар Меджидов: "Такого слабого выступления от него я не ожидал" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

24 Сентября 2025 14:27
Камандар Меджидов: "Такого слабого выступления от него я не ожидал" – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

"Не скрою, азербайджанские борцы произвели приятное впечатление, особенно чемпион Ульви Ганизаде".

Эти слова в беседе с İdman.biz сказал легендарный белорусский борец азербайджанского происхождения, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе Камандар Меджидов, комментируявыступление наших борцов на чемпионате мира в Загребе.

"Он провел все схватки ровно и уверенно, заслуженно победив. Честно говоря, мне искренне жаль французского борца, которого он обыграл в финалах чемпионатов Европы и мира уже в третий раз подряд и, кажется, приучил к поражениям (смеется).

А вот Хасрата Джафарова я не увидел с агрессией, и это плохо. Думаю, именно поэтому он проиграл в финале. Очень разочаровал боец в категории до 82 кг — Гурбан Гурбанов. Как он мог проиграть схватку, ведя со счетом 8:2?! Он всегда был таким выносливым, а на этот раз его будто подменили.

Что касается Ислама Аббасова, такого слабого выступления от него я не ожидал", — отметил прославленный борец.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz

