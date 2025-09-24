25 Сентября 2025
Президент Федерации борьбы Микаил Джаббаров поздравил спортсменов с медалями - ФОТО

Борьба
Новости
24 Сентября 2025 16:37
39
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил сборную страны по греко-римской борьбе с завоеванием второго места в командном зачете на чемпионате мира в Загребе (Хорватия), где команда набрала 89 очков.

Как сообщает İdman.biz, об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

"Ульви Ганизаде (72 кг) проявил огромное упорство и во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Хасрет Джафаров (67 кг) завоевал серебряную медаль, а Эльдениз Азизли (55 кг) и Мурад Ахмедиев (97 кг) внесли вклад в командный результат, завоевав бронзовые медали.

Этот выдающийся результат еще раз подтверждает силу азербайджанских традиций в борьбе и укрепляет уверенность в том, что наши спортсмены добьются еще больших успехов на международной арене. От всего сердца поздравляем наших спортсменов, их тренеров и семьи с этим выдающимся достижением", — отметил Микаил Джаббаров.

