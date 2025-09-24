25 Сентября 2025
Хазар Исаев: "3-4 года назад ситуация в вольной борьбе была еще хуже" - КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ

24 Сентября 2025 12:25
48
Хазар Исаев: "3-4 года назад ситуация в вольной борьбе была еще хуже" - КОММЕНТАРИЙ для İDMAN.BİZ

Завершившийся на днях в Загребе чемпионат мира по борьбе оставил больше вопросов, чем ответов. Особенно это касается вольной борьбы, где Азербайджан вновь остался без золота. Является ли такое положение дел удовлетворительным? Не слишком ли много легионеров в нашей команде?

İdman.biz попросил прокомментировать ситуацию прославленного азербайджанского "вольника", чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы Хазара Исаева:

"Вы знаете, все относительно. Совсем недавно, всего 3-4 года назад ситуация в вольной борьбе была еще хуже, чем сейчас. Да, в Загребе не было золотой медали, но хотя бы один наш борец вышел в финал, а трое стали бронзовыми призерами. Думаю, что главному тренеру сборной - Хетагу Газюмову - нужно дать время до Олимпиады. Главный показатель успеха или провала практически в любом олимпийском виде спорта - это выступление на Олимпийских играх", - заявил Хазар Исаев.

"Что касается легионеров, то они есть в любой нашей команде и в любом виде спорта. В борьбе у нас всегда была проблема с тяжелыми весами и то, что там представлены легионеры, нормально. Другое дело, считаю, что в весовой категории до 74 кг в Азербайджане были и есть свои борцы, и здесь нет необходимости кого-то "натурализовывать", - отметил специалист.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz

