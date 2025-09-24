СМИ: Ямаль является фаворитом на "Золотой мяч" в 2026-м

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль стал фаворитом на получение «Золотого мяча» лучшему игроку по итогам сезона-2025/26 по версии портала Goal.

Как сообщает İdman.Biz, на втором месте расположился Килиан Мбаппе ("Реал"), на третьем — Эрлин Холанн ("Манчестер Сити").

В первую десятку также вошли Харри Кейн ("Бавария"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Педри ("Барселона"), Витинья ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Ашраф Хакими ("ПСЖ") и Коул Палмер ("Челси").

По итогам сезона-2024/25 18-летний Ямаль занял второе место в голосовании на получение "Золотого мяча". Лучшим был признан форвард "ПСЖ" Усман Дембеле.

İdman.Biz