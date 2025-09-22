"Галатасарай" одержал очередную победу в чемпионате Турции - ВИДЕО

В матче 6-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» на своем поле обыграл «Коньяспор» со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Рамс Парк» и завершилась убедительной победой хозяев, сообщает İdman.biz.

Голы в составе стамбульской команды забили Юнус Акгюн (23), Мауро Икарди (45+1) и Лукас Торрейра (64). У гостей отличился Умут Найир (80).

«Галатасарай» одержал шестую победу подряд и с 18 очками возглавляет турнирную таблицу. В тройке лидеров также идут «Гёзтепе» и «Фенербахче», набравшие по 12 очков.

