Легенда "МЮ" рассказал, как закрыл жену на балконе из-за флага "Ливерпуля"

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни признался, что однажды запер свою жену Колин на балконе за то, что она вывесила флаг «Ливерпуля» после чемпионства клуба в Премьер-лиге в 2020 году, сообщает İdman.biz.

«Я вернулся домой после дерби, а Колин повесила флаг «Ливерпуля» у нас на доме. Он был на небольшом балконе над входной дверью. Я сказал ей снять его, и когда она вылезла, чтобы достать флаг, я закрыл дверь», — поделился Руни в своем шоу.

Сам Руни с детства болеет за «Эвертон», который в сезоне 2019/2020 занял лишь 12-е место, тогда как «Ливерпуль» стал чемпионом с 99 очками.

İdman.biz