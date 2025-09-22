24 Сентября 2025
Победа клуба Бундеслиги затмилась средним пальцем тренера

22 Сентября 2025 21:43
Главный тренер «Униона» Штеффен Баумгарт может столкнуться с новыми санкциями со стороны спортивного суда Немецкого футбольного союза.

Как сообщает İdman.biz, во время драматичной победы его команды над «Айнтрахтом» (4:3) он не только был удален за то, что выбил бумажный мяч на поле, но и попал в объектив камер, показывая средний палец.

Хотя арбитры во главе со Свеном Яблонски этот момент не заметили, видеофиксация дает возможность дисциплинарным органам рассмотреть эпизод отдельно. По информации Sport1, Баумгарту предстоит дать официальные объяснения, после чего будет принято решение о возможной дополнительной дисквалификации.

Победу «Униону» принес хет-трик Оливера Бёрка, но скандал вокруг тренера затмил успех команды. Сам Баумгарт попытался оправдаться, заявив: «Я смотрел в пустоту, жест не был направлен ни в чью сторону». Несмотря на это, он уже гарантированно пропустит следующий матч, а окончательный вердикт спортивного суда может увеличить срок его отстранения.

