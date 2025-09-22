Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за "Золотой мяч"-2025 - ФОТО

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор расположился на 16-й строчке в голосовании за «Золотой мяч»-2025. Итоги были опубликованы в официальных социальных сетях премии, сообщает İdman.biz.

С 16-го по 20-е места распределились следующие футболисты:

Места с 16-го по 20-е: 16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

Фото: Страница «Золотого мяча» в соцсетях

Церемония вручения награды состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре «Шатле». Начало мероприятия запланировано на 23:00 по бакинскому времени. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

İdman.biz