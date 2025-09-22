24 Сентября 2025
RU

Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за "Золотой мяч"-2025 - ФОТО

Мировой футбол
Новости
22 Сентября 2025 21:25
90
Винисиус Жуниор занял 16-е место в голосовании за "Золотой мяч"-2025 - ФОТО

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор расположился на 16-й строчке в голосовании за «Золотой мяч»-2025. Итоги были опубликованы в официальных социальных сетях премии, сообщает İdman.biz.

С 16-го по 20-е места распределились следующие футболисты:

Места с 16-го по 20-е: 16. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

17. Роберт Левандовски («Барселона», сборная Польши);

18. Скотт Мактоминей («Наполи», сборная Шотландии);

19. Жоау Невеш («ПСЖ», сборная Португалии);

20. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

Фото: Страница «Золотого мяча» в соцсетях

Церемония вручения награды состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре «Шатле». Начало мероприятия запланировано на 23:00 по бакинскому времени. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В
Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому
23 Сентября 20:34
Мировой футбол

Экс-игрока "Арсенала" ввели в искусственную кому

Футболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в игре с "Вингейт энд Финчли"

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати