"Галатасарай" почти завершил сделку по трансферу Осимхена

Галатасарай" продолжает активные переговоры по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена, и, судя по последним событиям, сделка близка к финалу, передает İdman.biz.

Представитель игрока Джордж Гарди позвонил главному тренеру стамбульцев Окану Буруку, чтобы развеять его сомнения.

"Не стоит беспокоиться по поводу Осимхена. Я не думаю, что с этого момента трансфер может сорваться", — заявил Гарди, находящийся в Италии на переговорах с руководством "Наполи".

Тем временем "Галатасарай" представил новое предложение: 40 миллионов евро клуб готов выплатить сразу, а оставшиеся 35 — в виде двух траншей. Также предусмотрена банковская гарантия, о чем было официально уведомлено президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса.

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