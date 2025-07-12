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"ПСЖ" может лишиться основного голкипера: Доннарумма не спешит продлевать контракт

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 19:09
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"ПСЖ" может лишиться основного голкипера: Доннарумма не спешит продлевать контракт

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма оказался в поле зрения трех ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Как передает İdman.biz со ссылкой на L’Équipe, за развитием ситуации вокруг контракта 26-летнего вратаря пристально следят «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Действующее соглашение с парижанами истекает летом 2026 года.

Несмотря на растущие слухи, Доннарумма не торопится с принятием решения. По информации источника, он хочет остаться в Париже и определится с будущим после финала Клубного чемпионата мира, где «ПСЖ» встретится с «Челси». Примечательно, что именно лондонский клуб входит в число претендентов на вратаря.

С момента перехода из «Милана» в 2021 году Доннарумма провел 160 матчей за «ПСЖ», выиграл четыре чемпионата Франции и в этом году добавил в свою коллекцию титул Лиги чемпионов. Однако, учитывая его громкий уход из «россонери» на правах свободного агента, новый вызов в АПЛ выглядит вполне реалистичным.

İdman.biz

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