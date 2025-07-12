Клуб экс-наставника "Сабаха" не смог выиграть Суперкубок России

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» прошел матч за Суперкубок России — 2025, в котором сошлись чемпион страны «Краснодар» и обладатель Кубка России ЦСКА. Встреча завершилась минимальной победой армейцев — 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте после подачи с углового забил защитник Игорь Дивеев, сообщает İdman.biz.

Таким образом, московский клуб в восьмой раз в истории стал обладателем Суперкубка России и вплотную приблизился к рекорду «Зенита» (9 титулов). А вот «Краснодар», тренером которого является бывший наставник бакинского «Сабаха» Мурад Мусаев, упустил шанс завоевать второй трофей в истории клуба. В прошлом сезоне «быки» впервые стали чемпионами России.

На 89-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Краснодара» Жуниор Кобнан, чем окончательно снизил шансы своей команды на спасение.

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