"Реал" оказался перед выбором: Мбаппе или Винисиус

«Реал Мадрид» оказался в эпицентре кризиса после сокрушительного поражения от «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Клубного чемпионата мира. Неудача вскрыла не только тактические и дисциплинарные проблемы команды, но и обострила внутренний конфликт между двумя главными звездами — Килианом Мбаппе и Винисиусом-младшим.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Sport.es, новому главному тренеру Хаби Алонсо предстоит сделать выбор: строить команду вокруг француза или сохранить доверие к бразильцу.

Мбаппе присоединился к «Реалу» прошлым летом после окончания контракта с «ПСЖ». Ожидалось, что его приход поднимет команду на новый уровень, но реальность оказалась иной — «сливочные» демонстрируют худшую оборонительную статистику с сезона 1998/99: 84 пропущенных мяча и 15 поражений в 68 матчах.

Конфликт между двумя звездами стал особенно заметен на поле: разлад в атаке, несогласованные действия и откровенная пассивность при прессинге. За пределами поля ситуация также обострилась — Винисиус был замечен смеющимся на скамейке при счете 0:3 против ПСЖ, что вызвало раздражение у руководства клуба. По сообщениям, переговоры о продлении контракта с бразильцем (действующий контракт рассчитан до 2027 года) приостановлены.

Флорентино Перес, президент клуба, предоставил Алонсо полную свободу действий для перестройки состава. Тренер уже начал проводить индивидуальные встречи с игроками, чтобы оценить их мотивацию и преданность клубу. В центре внимания — как раз Винисиус и Мбаппе. Причём последний пользуется особой поддержкой Переса, который семь лет стремился заполучить француза.

Алонсо попытается найти способ, при котором оба игрока смогут приносить пользу команде одновременно. Однако в случае окончательного конфликта «Реал» с большой долей вероятности сделает ставку на Мбаппе. У тренерского штаба остается месяц, чтобы выработать стратегию, прежде чем клуб стартует в новом сезоне Ла Лиги матчем против «Осасуны» 19 августа на «Сантьяго Бернабеу».

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