"Барселона" отвергла щедрое предложение "Челси" по 22-летнему хавбеку

«Барселона» приняла окончательное решение по полузащитнику Фермину Лопесу на фоне интенсивного интереса со стороны европейских и ближневосточных клубов.

Как передает İdman.biz со ссылкой на AS, каталонцы отвергли щедрое предложение от «Челси» на сумму 75 миллионов евро и объявили, что не планируют продавать 22-летнего игрока этим летом.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассматривает Лопеса как ключевую фигуру в своей команде и не намерен расставаться с воспитанником академии «Ла Масия». Сам футболист также доволен своим положением в клубе и настроен продолжить карьеру в Каталонии.

Фермин Лопес произвел впечатление в минувшем сезоне, несмотря на то что не всегда попадал в стартовый состав. Его энергичный стиль, нацеленность на ворота и способность врываться в штрафную привлекли внимание не только «Челси», но и «Баварии», «Интера» и саудовского «Аль-Ахли», который, по слухам, сделал щедрое предложение.

Лопес присоединится к «Барселоне» на предсезонных сборах на следующей неделе. Команда отправится в турне по Южной Корее и Японии, а первый товарищеский матч каталонцы проведут 27 июля против японского клуба «Виссел Кобе».

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