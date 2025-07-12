Виктор Дьекереш ждет возвращения в АПЛ: "Это была бы великая месть"

Виктор Дьекереш признался, что жаждет "великой мести" в английской Премьер-лиге, сообщает İdman.biz.

Нападающий "Спортинга" подтвердил интерес к возвращению в Англию, где ранее так и не получил шанса в элите, и добавил:

«Конечно, это то, чего я бы хотел. Это была бы великая месть!», — цитирует Goal футболиста.

"Арсенал" продолжает переговоры с лиссабонским клубом, несмотря на жёсткую позицию "Спортинга", требующего за трансфер 70 миллионов фунтов. По информации британских СМИ, Дьекереш может бойкотировать предсезонные сборы, чтобы ускорить переход.

27-летний швед ранее числился в "Брайтоне", но так и не сыграл ни одного матча в АПЛ. За два сезона в "Ковентри" он забил 41 гол в 110 матчах. Теперь он открыт для нового вызова:

«Может быть. Посмотрим, как сложится. Главное для меня — играть за клуб, который меня действительно хочет».

Напомним, что в прошлом году в рамках Лиги наций УЕФА Дьекереш забил четыре мяча в ворота сборной Азербайджана, играя за команду Швеции. Тогда шведы одержали победу со счетом 6:0.

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